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В полтора раза за год увеличился выпуск легковых автомобилей в России

  • 28/11/2024, 13:00
Автор: Артем Рязанов
В 1,5 раза увеличился выпуск легковых авто в России
С конвейеров заводов сошло почти 600 тысяч легковушек

За первые 10 месяцев 2024 года с российских заводов сошло 599 тысяч легковых автомобилей. Это на 41,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Росстата, в октябре было произведено 91,2 тысячи автомобилей, что на 54,1% больше, чем годом ранее.

Эксперты Автостат также отметили, что в стране растет выпуск грузовиков. За период с января по октябрь изготовлено 161 тысяча грузовых автомобилей, что на 11,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Во второй осенний месяц с конвейеров российских заводов сошло 19,4 тысячи грузовиков, что на 9,3% больше, чем в октябре 2023 года.

Напомним, по данным «Известий», в этом году на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начался выпуск кроссоверов бренда Х-Сite, а на бывшем заводе Hyundai — производство автомобилей Solaris. В Калининградской области организовали выпуск автомобилей Amderauto и Forthing, а также грузовиков Ambertruck. В Калужской области возобновлена сборка Citroen, компания Sollers начала производство автобусов во Владивостоке и грузовиков в Ульяновске. В Ижевске начали делать Lada Largus, Haval в Тульской области запустил выпуск внедорожника H3, а липецкий автозавод Evolute — сборку гибридного кроссовера i-Space. Также на ряде российских предприятий были произведены партии автомобилей Chery, Exeed, DFSK и Jetour. В Нижнем Новгороде стартовало производство нескольких моделей марки «Волга».

Кроме того, АВТОВАЗ пообещал выпустить около 3 тысяч единиц бизнес-седана LADA Aura до конца года. Производство автомобиля стартовало в октябре.

Напомним, в топе предпочтений новосибирцев в 2024 году были новые китайские автомобили. В сегменте от 5 млн рублей, как сообщили в ответ на запрос Infopro54 эксперты Автор.ру, наибольший интерес для жителей Новосибирской области представлял среднеразмерный внедорожник класса люкс, выпускаемый компанией Great Wall Motor,  Tank 500. Его средняя стоимость составляет 6,7 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что спрос на авто с пробегом в Новосибирской области вырос на 12 процентов. В топ-5 авто с пробегом вошли четыре модели ВАЗ

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Заводы выпуск авто


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