В регионе приступают к реализации очередных мер по поддержке бизнеса и граждан

Губернатор Андрей Травников поручил немедленно приступить к исполнению мер, принятых накануне Президентом РФ Владимиром Путиным по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Вчера президентом страны озвучен целый ряд новых инициатив, направленных на поддержку экономики, бизнеса и граждан. Фактически это третий пакет мер поддержки для экономики и социальных мер поддержки. В связи с тем, что набор таких мер уже достаточно обширен, поручаю Сергею Николаевичу Сёмке и Сергею Александровичу Нелюбову, каждому по своей компетенции – по экономике и социальной сфере, подготовить подробную информацию для доведения до предпринимателей и граждан с полным перечнем и условиями мер поддержки. Считаю, что это нужно сделать, также разместить эту информацию на официальных сайтах, — отметил глава региона.

— Третье, немедленно приступить к реализации инициатив президента, в сроки, которые были обозначены Владимиром Владимировичем, а также к понедельнику 18 мая подготовить предложения по третьему пакету региональных мер поддержки, которые мы могли бы принять на уровне Новосибирской области для дополнения инициатив главы государства, — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Для регулярного информирования предпринимателей и граждан о ходе этой работы Сергею Нелюбову и Сергею Сёмке поручено с регулярной периодичностью, не реже одного раза в неделю, размещать текущую оперативную информацию о ходе предоставления мер поддержки, с указанием статистики, количества сумм, видов и направлений поддержки, как из федерального пакета, так и из регионального пакета мер поддержки бизнеса и граждан.

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