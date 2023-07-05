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58 млн рублей долга с помощью приставов вернул директор строительной организации

  • 05/07/2023, 12:07
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58 млн рублей долга с помощью приставов вернул директор строительной организации
В противном случае должника бы привлекли к уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Задолженность в пользу бюджетного учреждения в размере 58 млн рублей оплатил директор строительной организации после решения суда и предупреждения судебных приставов. Поводом для обращения в суд стало неисполнение взятых обязательств по контракту. Судебный спор двух юрлиц завершился в пользу бюджетного учреждения.

— В установленный срок для добровольного исполнения требование должник не исполнил. Тогда мы вышли по месту нахождения должника-организации. Мы наложили арест на имущество, а также вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации, — сообщила судебный пристав-исполнитель Ирина Моргачёва.

Судебный пристав-исполнитель вручила требование с предупреждением о привлечении к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за уклонение от исполнения судебного решения. Максимум по этой статье составляет два года лишения свободы.

Должник после этого оплатил напрямую взыскателю 44 млн рублей. Несколькими днями позже руководитель строительной организации пополнил свой счет на 14 млн рублей, которые были удержаны и перечислены взыскателю в счет погашения задолженности по исполнительному производству.

Фото пресс-службы управления судебных приставов по Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Задолженность строительной организации


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