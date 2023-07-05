В Хилокском микрорайоне заново запустили котельную

Передача в муниципальную собственность котельной в Аргунском переулке – один из этапов реализации «дорожной карты» развития Хилокского микрорайона. Сейчас она обеспечивает надежное теплоснабжение домов на ул. Хилокской.

В соответствии с постановлением Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области газовая котельная, расположенная по адресу: переулок Аргунский, 8, изъята и передана на ответственное хранение департаменту энергетики жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска. Ранее котельная не работала. Теперь ее содержит и обслуживает по акту приема-передачи муниципальное унитарное предприятие «Энергия».

Объект работает в штатном режиме и обеспечивает горячим водоснабжением дома по адресам: ул. Хилокская, 1б, 1в, 1г. В работе задействован котел № 2, в резерве – котел № 1.

Справочная информация: в рамках «дорожной карты» по развитию территории Хилокского микрорайона предусмотрено наведение порядка с торговлей, продолжение рейдов на территории рынков, выявление и снос незаконно построенных объектов, решение вопроса с самовольной свалкой, которая расположена на территории Верх-Тулинского сельсовета, установление санитарно-защитных зон Клещихинского кладбища и мусорного полигона «Левобережный».