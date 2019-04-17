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6% годовых по ипотеке на весь срок кредитования

  • 17/04/2019, 11:48
Именно такая ставка установлена Банком «Левобережный» (ПАО) в рамках госпрограммы «Семейная ипотека» для клиентов, имеющих двух и более детей.

Банк ЛевобережныйСогласно постановлению Правительства РФ от 28.03.2019 № 339, с 13 апреля вступают в силу новые условия кредитования по продукту «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Теперь ставка в размере 6% годовых фиксируется на весь срок действия кредита.

В рамках программы, кредитные средства на приобретение квартиры предоставляется семьям, у которых в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. родится второй ребенок и последующие дети. Жилье может быть куплено на этапе стройки по договору участия в долевом строительстве, по договору уступки прав требования по договору долевого участия, а также вторичном рынке.

Во всех случаях приобретение квартиры допускается у юридического лица, а в случае приобретения готового жилья, юридическое лицо должно быть первым собственником объекта недвижимости.

Для тех, кто хочет воспользоваться услугой рефинансирования в рамках указанной программы важно, чтобы ранее выданный ипотечный кредит был изначально взят именно на вышеописанные цели.

Подать предварительную заявку на ипотеку можно на сайте банка.

C полными условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте и в ипотечных центрах Банка «Левобережный».

Фото: пресс-служба банка

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