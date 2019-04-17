Цены на дачи вблизи Советского шоссе выросли на 14% за год

Средняя цена дачи в направлении Советского шоссе за год выросла на 14% — с 1,07 млн руб. руб. до 1,217 млн руб. за средний объект. К таким выводам пришли специалисты портала по подбору недвижимости n1.ru.

Отмечается, что в остальных направлениях выезда из города цены на летние домики, наоборот, снизились. Суммарно по всем объектам, выставленным на продажу, снижение год к году составило 9,4%. В среднем дача в Новосибирске и пригороде стоит сейчас 780 тыс. руб. При этом нередко собственники достаточно дорогих круглогодичных домов также предлагают приобрести свои объекты в качестве дач.

Самые высокие цены на дачи сейчас находятся в районе Советского, Мочишенского, а также Ордынского шоссе, где цена за средний объект около миллиона рублей. В прошлом году лидером по росту цены было Бердское шоссе, но в этом году число дорогих предложений здесь резко упало. Самые дешевые дома продаются вблизи Гусинобродского и Толмачевского шоссе. В дачных обществах и товариществах в этих направлениях можно купить дом в среднем за 500 тыс. руб.

— Больше всего дач продают на территории Новосибирска. Среди направлений выезда из города самое многочисленное по числу предложений сейчас — Колыванское шоссе, где число объектов в продаже за год выросло максимально — на 20% до 260 штук, а меньше всего дач в продаже на подорожавшем Советском шоссе, — поясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринева.

По данным N1.RU, меньше всего покупатели просматривают сейчас объявления о продаже дач в направлении Ордынского шоссе, а больше всего летние домики интересуют будущих дачников вблизи Гусинобродского и Советского шоссе.

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