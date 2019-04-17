Научно-производственным центрам региона предложат субсидии из областного бюджета

В Новосибирской области объявлен конкурсный отбор организаций на предоставление субсидий из областного бюджета Новосибирской области, предусмотренных подпрограммой «Государственная поддержка научно-производственных центров в Новосибирской области» государственной программы Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области».

В конкурсном отборе участвуют научно-производственные центры, соответствующие определению (за исключением государственных и муниципальных учреждений): юридическое лицо, осуществляющее комплекс научно-исследовательских, экспериментальных, опытно-конструкторских и технологических работ по созданию новых видов материалов, технологий, опытных образцов изделий, их испытанию и сертификации, в целях дальнейшего использования при производстве конкурентоспособной инновационной продукции.

Отмечается, что субсидии предоставляются на возмещение части затрат: на проведенный комплекс работ по созданию новых материалов, технологий, опытных образцов (опытных партий) инновационной высокотехнологичной продукции и на приобретенное специальное исследовательское, опытно-экспериментальное оборудование и приборы.

Предельная стоимость инновационных проектов в 2019 году 10 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе можно подать с 1 по 24 мая 2019 года включительно.

Конкурс состоится 14 июня 2019 года.

Фото: редакции