63% россиян общались с мошенниками по телефону в этом году

Согласно опросу* ВТБ, в 2024 году 53% россиян столкнулись с мошенничеством через телефон или интернет, сумев сохранить свои деньги. 7% респондентов стали жертвами злоумышленников, в то время как 36% опрошенных не испытали обмана ни по телефону, ни в сети. 4% участников не распознали мошеннический звонок, хотя у них возникли подозрения.

Большинство тех, кто контактировал с мошенниками, но не попался на их уловки (63%), не сообщали об этом в правоохранительные органы. Лишь 32% сообщили о происшествии банкам, а 10% обратились в полицию. Пострадавшие чаще всего обращались в банк (62%) и в полицию (30%). Однако только 53% смогли вернуть свои деньги с помощью правоохранителей, в 7% случаев расследование еще длится, а 40% попыток не увенчались успехом.

Многочисленные пострадавшие (48%) приняли меры предосторожности против телефонного и интернет-мошенничества, изучив повадки мошенников. 31% обсудили это с близкими, 29% оформили страховку, 24% установили пин-код на SIM-карту, 31% воспользовались блокировкой спам-звонков. Более 70% респондентов подключили услуги определения номера, 22% уверены в их эффективности.

По информации кредитной организации, 85% случаев мошенничества основаны на социальной инженерии.

В настоящее время мошенники активно используют две основные схемы. В первой из них злоумышленники звонят через мессенджеры и под различными предлогами просят вас включить демонстрацию экрана, чтобы они могли увидеть ваш пароль для доступа к приложению и пришедшие смс с кодами. Во втором случае мошенники комбинируют ранее успешные методы: они звонят, представляясь сотрудниками Энергосбыта, поликлиники или Почты России, и пытаются отправить вам код для входа в госуслуги, после чего просят его озвучить и завершают звонок. Затем они перезванивают, выдавая себя за операторов Госуслуг, сообщая, что вас пытались обмануть мошенники и получили доступ к вашему профилю. На этом этапе жертва полностью доверяет им, называет все коды и переводит средства на «безопасный счет», рассказал Никита Чугунов, старший вице-президент банка ВТБ и руководитель департамента цифрового бизнеса.

* Исследование проводилось в период с 1 по 10 октября среди представительной группы, состоящей из 1500 участников в возрасте от 18 до 65 лет, в российских городах с населением более 100 тысяч человек.