В Первомайке построят лыжную базу для всероссийских соревнований

В рамках развития зимних видов спорта — лыжных гонок и биатлона, в следующем году в Новосибирске запланирована реализация проекта по строительству лыжной базы в Первомайском районе на ул Матросова. Об этом рассказал министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

— Сюда мы планируем перенести нашу спортивную школу, которая находится на улице Выборная. Она работает в здании, которому уже более 50 лет. Кроме того, трассы, которые существуют в той локации, не совсем соответствуют требованиям для проведения всероссийских соревнований, — пояснил чиновник.

По его словам, новая локация и трассы в гомологации лыжных трасс (перепад высот) считаются профессиональными для лыжников и позволят построить стадион, а также сопутствующую инфраструктуру для переноса лыжной школы.

— Самое главное, что там в лесу очень интересные трассы. Я бы назвал этот объект вторым по значимости, который позволит нам проводить соревнования всероссийского уровня, — подчеркнул Сергей Ахапов.

Ранее отмечалось, что в Первомайском районе планируется создать лыжную базу и освещенную лыжную трассу протяженностью 5 км. На проект было выделено 30 млн рублей.

Кроме того, министра напомнил, что область ведет обустройство территории для массовых лыжных стартов в районе лыжной базы им. Алика Тульского. В Минспорта также прорабатывают техзадание по созданию в Барышевском сельсовете современного лыжного комплекса, который позволит проводить соревнования не только регионального, но и всероссийского уровня.

Еще один проект — создание обновленной лыжной базы «Красное знамя», где также планируется проводить соревнования разного уровня.

Ранее редакция сообщала о том, что в Верх-Туле построят лыжную базу за 78 млн рублей.