Суд оправдал женщину, которую обвиняли в краже 7 миллионов рублей в Новосибирске

Суд оправдал Айнагуль Б., которая ранее обвинялась в краже 7 миллионов рублей из сумки, найденной на улице Новосибирска.

— Новосибирский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения жалоб защитников Айнагуль Б. приговор Октябрьского районного суда Новосибирска отменил – уголовное преследование прекращено в связи с отсутствием в деянии женщины состава преступления, — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что у Айнагуль Б. есть право на реабилитацию.

Напомним, что в ноябре 2021 года возле гостиницы River Park женщина обнаружила чёрную сумку и решила её взять себе. Позже предприниматель, которому принадлежала эта сумка, заявил о краже 7 миллионов рублей, которые, по его словам, находились внутри. По его словам, он выпил с друзьями и оставил сумку на тротуаре. Женщина уверяла, что в найденной сумке находились только ручка, медицинская маска и флэшка, а никаких миллионов она не видела.

После того как суд вынес приговор, за осуждённую вступился консул Киргизии в Новосибирске Азамат Аблаев. Дипломат и адвокат осуждённой выразили сомнение в том, что в сумке действительно были деньги.

Ранее редакция сообщала о том, что женщину, осужденную за кражу семи миллионов, выпустили из СИЗО в Новосибирске.