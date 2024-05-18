Женщина на джипе влетела в торговый павильон в Новосибирске

Женщина-водитель внедорожника влетела в торговый павильон в разгар рабочего дня и сбила находившихся там покупателей. Инцидент произошел днем в поселке Ложок Новосибирского района на улице Полянка 17 мая.
По информации Госавтоинспекции, 59-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser Prado, сдавая назад, совершила наезд на стоящий Hyundai Solaris, после чего совершила наезд на торговый павильон.
В результате аварии 18-летняя девушка, покупавшая в это время мороженое получила травмы головы и ног. 62-летняя пенсионерка получила травмы ног. Обе были доставлены в медучреждение.
От прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения виновница ДТП отказалась.
— За невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в отношении водителя составлен протокол, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что в ночном ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе Новосибирской области погиб пассажир иномарки, за рулем который был пьяный мужчина.
Источник фото и видео: сообщество «Академгородок».
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