Женщина на джипе влетела в торговый павильон в Новосибирске

Женщина-водитель внедорожника влетела в торговый павильон в разгар рабочего дня и сбила находившихся там покупателей. Инцидент произошел днем в поселке Ложок Новосибирского района на улице Полянка 17 мая.

По информации Госавтоинспекции, 59-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser Prado, сдавая назад, совершила наезд на стоящий Hyundai Solaris, после чего совершила наезд на торговый павильон.

В результате аварии 18-летняя девушка, покупавшая в это время мороженое получила травмы головы и ног. 62-летняя пенсионерка получила травмы ног. Обе были доставлены в медучреждение.

От прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения виновница ДТП отказалась.

— За невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в отношении водителя составлен протокол, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в ночном ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе Новосибирской области погиб пассажир иномарки, за рулем который был пьяный мужчина.