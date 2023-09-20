70-летняя женщина спасла из фонтана тонущего ребенка в Новосибирске

Сибирячка по имени Юлия рассказала о скромном подвиге своей 70-летней мамы. Женщины, гуляя вечером по площади Пименова заметили в фонтане тонущего мальчика. На помощь ребенку сразу же бросилась пенсионерка.

— Мальчик был без родителей. Рядом стояла его сестра и смотрела на происходящее. Ребенок шел ко дну, захлебывался. Я начала кричать, там сидели мужчина с женщиной, они меня сначала не услышали: из-за шума, наверное. Мама, не раздумывая, бросилась в фонтан, глубина которого — ей по шею. Она достала ребенка буквально со дна, — рассказала Юлия журналистам сайта НГС.

Очевидцы пытались оказать первую медицинскую помощь спасенному малышу. К счастью, он очнулся, откашлялся от воды и пришел в себя. Испугавшись происходящего, ребенок заплакал. Через некоторое время на площади появились две женщины, они представились мамой и бабушкой мальчика. С ними ребенок ушел домой.

Руководитель МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко рассказал, что на дне фонтана специально установлена решетка, чтобы люди в нем не ходили. Он уточнил, что глубина сооружения гораздо больше, чем по шею и попросил родителей внимательнее следить за своими детьми во время прогулок.