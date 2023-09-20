Новосибирцам предлагают помочь в борьбе с вражескими беспилотниками

Новосибирцев призывают помочь в борьбе с нелегальными дронами. Об этом сообщается в рассылке Госуслуг. Для этого нужно скачать приложение «Радар» на телефон.

― Вы можете помочь избежать последствий возможных атак, – отмечается в сообщении.

Напомним, что мэрия Новосибирска запрещала полет БПЛА в День знаний, а также в дни выборов губернатора Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников подтвердил участие Новосибирской области в нацпроекте по беспилотникам.