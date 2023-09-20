«Метро МиР» уличили в загрязнении Оби в Новосибирске

Прокуратурой пресечено загрязнение вод реки Обь. Сбрасывал загрязнение коллектор, принадлежащий «Метро МиР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

— Проведена проверка законности эксплуатации коллектора ливневой канализации, расположенного вдоль проезда Автомобилистов с выпуском в р. Обь (в поселок Огурцово), — говорится в сообщении.

Коллектор в пользовании у «Метро МиР». Он входит в систему ливневой канализации.

— МП «Метро МиР» эксплуатирует указанный ливневый коллектор без решения Минприроды Новосибирской области о предоставлении водного объекта в пользование. Надлежащий контроль качества сбрасываемых сточных вод, в том числе принимаемых от хозяйствующих субъектов, не осуществляется, — отметили в прокуратуре.

Выявлено превышение загрязняющих веществ: нефтепродуктов, железа, марганца и других.

Руководителю МП «Метро МиР» внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

В отношении должностного лица предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Также прокуратурой организованы проверочные мероприятия в отношении организаций, которые осуществляют слив в коллектор.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирском МУП «Метро Мир» назначен новый руководитель.