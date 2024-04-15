70 мигрантов выдворено за неделю из Новосибирской области

В ходе рейдов было проверено 15 объектов в Новосибирской области. Правоохранители выявили 194 нарушения миграционного законодательства.

―Выдворено из России 70 иностранных граждан,― рассказал Андрей Кульков, глава регионального МВД России по Новосибирской области, в рамках оперативного совещания.

Также для пресечения фактов возможного терроризма в районах Новосибирска проведены профилактические мероприятия в местах концентрации мигрантов.

На различных объектах было проверено 515 мигрантов, на 27 составлен административный протокол.

―В Новосибирскую область въехало 7010 иностранных граждан, выехало 6006, ―отметил Кульков.

Ранее редакция сообщала о том, что 263 нарушения миграционного законодательства нашли на объектах Новосибирской области.