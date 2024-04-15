Губернатор Андрей Травников поставил задачи по сопровождению создания Особой экономической зоны

В ходе еженедельного совещания, на котором присутствовали члены регионального Правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона, Андрей Травников напомнил, что Новосибирская область направила в Минэкономразвития РФ заявку на создание Особой экономической зоны (ОЭЗ), передает пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора, существует необходимость дальнейшего расширения территории Промышленно-логистического парка, в котором земельные участки уже практически все закреплены за действующими и будущими инвестпроектами. А также появился якорный инвестор для Особой экономической зоны – логистический центр «Сибирский», у которого намерения – расширять возможности контейнерного терминала и других логистических проектов, входящих в его планы.

— Наш проект был представлен федеральному Министру экономического развития Максиму Решетникову, и задача одноимённого регионального министерства сегодня – сопровождать эту заявку для того, чтобы решение было принято максимально быстро, потому что инвестор намерен уже вторую и третью очереди логистического центра размещать на территории ОЭЗ, он фактически готовит строительные работы, поэтому сроки поджимают, — отметил Андрей Травников.

Кроме того, в качестве задачи минэку глава региона выделил составление плана создания инженерной инфраструктуры для обеспечения Промышленно-логистического парка и ОЭЗ.

Минтранс займется реконструкцией транспортной инфраструктуры и работы общественного транспорта, в первую очередь электрички, потому что вместе с уже реализуемыми и будущими проектами, на территории ПЛП будет создано несколько тысяч рабочих мест. Перед главами муниципалитетов Андрей Травников поставил задачу стимулировать жилищное строительство на территории Коченёвского, Новосибирского районов, города Оби.