263 нарушения миграционного законодательства нашли на объектах Новосибирской области

Полиция Новосибирской области продолжает проводить профилактические мероприятия среди мигрантов.

― За прошлую неделю в регион прибыли 7286 иностранных граждан, выехали ― 6090. На миграционный учет поставлены 2446 человек, ― рассказал Андрей Кульков, глава регионального МВД России по Новосибирской области.

Кульков отмечает, что 1716 человек приехали в область для работы. Также профилактика была проведена на 25 объектах. Выявлено 263 нарушения миграционного законодательства. В 117 случаях принято решение о административном выдворении иностранных граждан из России.

Подчеркивается, что на прошлой неделе трое мигрантов были депортированы, выдворены 34.

Ранее редакция сообщала о том, что мигранта-мясника уволили с рынка после конфликта в Новосибирске.