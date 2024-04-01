263 нарушения миграционного законодательства нашли на объектах Новосибирской области

Полиция Новосибирской области продолжает проводить профилактические мероприятия среди мигрантов.
― За прошлую неделю в регион прибыли 7286 иностранных граждан, выехали ― 6090. На миграционный учет поставлены 2446 человек, ― рассказал Андрей Кульков, глава регионального МВД России по Новосибирской области.
Кульков отмечает, что 1716 человек приехали в область для работы. Также профилактика была проведена на 25 объектах. Выявлено 263 нарушения миграционного законодательства. В 117 случаях принято решение о административном выдворении иностранных граждан из России.
Подчеркивается, что на прошлой неделе трое мигрантов были депортированы, выдворены 34.
Ранее редакция сообщала о том, что мигранта-мясника уволили с рынка после конфликта в Новосибирске.
Источник фото: freepik.com/Автор — freepik
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