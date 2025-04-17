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70% сибиряков готовы доверять рекомендациям ИИ при выборе банковских продуктов

  • 17/04/2025, 13:15
70% сибиряков готовы доверять рекомендациям ИИ при выборе банковских продуктов
Основным фактором, способствующим росту доверия к ИИ в финансовых вопросах, является уверенность в том, что он может существенно увеличить капитал и сэкономить средства

Согласно результатам общероссийского исследования ВТБ, проведенного в преддверии конференции Data Fusion, значительная часть россиян (от 70 до 77%) в разной мере демонстрирует готовность полагаться на советы, генерируемые искусственным интеллектом, при использовании различных банковских продуктов, включая инвестиции, управление депозитными счетами и кредитование. Аналогичный уровень доверия к ИИ-рекомендациям (70%) зафиксирован и среди жителей Сибири.

В рамках опроса участникам было предложено представить, что они являются инвесторами, владеющими активами на сумму два миллиона рублей. Выяснилось, что 31% сибиряков не готовы делегировать какие-либо функции по управлению этим портфелем искусственному интеллекту. При этом каждый пятый (22%) выразил заинтересованность в использовании ИИ-рекомендаций, а 19% согласились бы доверить управление небольшой частью своего портфеля. 16% респондентов отдали бы управление с определенными ограничениями, касающимися объемов, типов и количества транзакций, которые может совершать ИИ. Полностью доверить управление портфелем готовы 11% опрошенных. Таким образом, в той или иной мере доверие к ИИ в инвестиционной сфере выразили 70% респондентов.

При рассмотрении вопроса об управлении вкладами с суммой в 200 тысяч рублей, 39% сибиряков заявили о готовности рассмотреть возможность передачи выбора вклада искусственному интеллекту после оценки всех рисков. 30% изучили бы предложенные ИИ рекомендации, а 8% безоговорочно доверили бы выбор вклада. Лишь 23% респондентов заявили, что не нуждаются в помощи ИИ при открытии вклада. В итоге, потенциально доверять в вопросах управления вкладами могут до 77% сибиряков.

В сфере кредитования на рекомендации ИИ готовы полагаться более половины сибиряков (57%). При этом 23% готовы полностью доверить выбор кредитного предложения алгоритмам. Таким образом, в той или иной степени доверие в кредитовании выразили 80% жителей Сибири, в то время как 20% предпочитают полагаться на мнение экспертов, знакомых или сотрудников банков.

Основным фактором, способствующим росту доверия к ИИ в финансовых вопросах, является уверенность россиян в том, что он может существенно увеличить их капитал и сэкономить средства (41% респондентов). 37% хотели бы видеть более совершенные ИИ-решения, способные коренным образом изменить подходы к решению финансовых задач. Около трети респондентов (27%) заявили, что стали бы больше доверять при наличии «финансовой подушки безопасности».

В наши дни представить функционирование современного онлайн-банка без использования алгоритмов искусственного интеллекта практически нереально. В перспективе, прогресс в области ИИ еще сильнее интегрирует эти технологии в процесс принятия потребительских решений о покупках, причем не только в банковской сфере.

Как подчеркнул Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ, банк уже начал реализацию собственной программы развития ИИ под названием «Цифровой помощник». Эта инициатива является одной из приоритетных в технологической стратегии банка на ближайшие годы и направлена на консолидацию всех имеющихся ресурсов, экспертных знаний и команд в сфере ИИ.

Фото: freepik.com/Автор: DC Studio 

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Рубрики : Финансы Технологии

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : технологии искусственный интеллект ИИ ВТБ


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