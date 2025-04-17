Новосибирский суд приостановил работу стоматологической клиники

В Новосибирске по решению суда судебные приставы приостановили деятельность стоматологической клиники ООО «Хороший стоматолог». Причиной стали нарушения, выявленные в ходе плановой проверки Роспотребнадзора.
— Нарушения в работе клиники касались периодичности уборки, дезинфекции помещений, обращения с медицинскими отходами и иных недостатков. Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что условия, в которых клиника оказывает услуги населению, могут создавать угрозу жизни и здоровью людей, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.
Юридическое лицо подвергнуто административному наказанию в виде приостановления деятельности на срок 60 суток.
Судебные приставы прибыли по адресу, где находится должник, и выполнили решение суда. Вплоть до истечения срока административного приостановления деятельности сотрудники органов принудительного исполнения будут проводить проверки организации.
Представитель компании был предупреждён о том, что в случае возобновления работы без законных оснований к фирме будут применены меры административного воздействия. Клиника сможет оказывать стоматологические услуги раньше установленного срока только после устранения всех выявленных недостатков.
По данным 2ГИС, клиника имеет 4,3 звезды. Большинство пользователей отзывается о стоматологии в положительном ключе.
Ранее редакция сообщала о том, что в магазинах «Светофор» в Новосибирске выявили нарушение санитарных требований. Эксперты также говорят о несоблюдении принципов товарного соседства.
Источник фото: пресс-служба ФССП по Новосибирской области
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