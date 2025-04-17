Новосибирский суд приостановил работу стоматологической клиники

В Новосибирске по решению суда судебные приставы приостановили деятельность стоматологической клиники ООО «Хороший стоматолог». Причиной стали нарушения, выявленные в ходе плановой проверки Роспотребнадзора.

— Нарушения в работе клиники касались периодичности уборки, дезинфекции помещений, обращения с медицинскими отходами и иных недостатков. Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что условия, в которых клиника оказывает услуги населению, могут создавать угрозу жизни и здоровью людей, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Юридическое лицо подвергнуто административному наказанию в виде приостановления деятельности на срок 60 суток.

Судебные приставы прибыли по адресу, где находится должник, и выполнили решение суда. Вплоть до истечения срока административного приостановления деятельности сотрудники органов принудительного исполнения будут проводить проверки организации.

Представитель компании был предупреждён о том, что в случае возобновления работы без законных оснований к фирме будут применены меры административного воздействия. Клиника сможет оказывать стоматологические услуги раньше установленного срока только после устранения всех выявленных недостатков.

По данным 2ГИС, клиника имеет 4,3 звезды. Большинство пользователей отзывается о стоматологии в положительном ключе.

Ранее редакция сообщала о том, что в магазинах «Светофор» в Новосибирске выявили нарушение санитарных требований. Эксперты также говорят о несоблюдении принципов товарного соседства.