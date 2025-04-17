Ученые вырастили человеческие зубы в лабораторных условиях

Ученые Королевского колледжа Лондона и Имперского колледжа впервые вырастили человеческие зубы в лабораторных условиях, сообщает The Telegraph. Эта технология может полностью изменить подход к восстановлению утраченных зубов и заменить пломбирование и имплантацию зубов.

В исследовании говорится, что отработано два варианта восстановления зуба: полное его выращивание вне организма человека с последующей пересадкой или внедрение незрелых клеток в десну, где они «дозреют» и сформируют ткани зуба.

Врач-стоматолог-хирург, пародонтолог, завлабораторией симуляционных технологий в стоматологии, доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета Денис Моисеев подчеркивает, что на сегодняшний день самая перспективная технология замещения отсутствующих зубов — это дентальная имплантация. При этом эксперт отмечает, что выращенные зубы имеют ряд преимуществ по сравнению с имплантатами. В первую очередь, это биологическая интеграция, способность к регенерации, а также их прочность.

— Пока технология находится на ранних стадиях (доклинические исследования) и говорить о долговечности преждевременно. Однако, если удастся добиться стабильного роста и интеграции, такие зубы могут стать революцией в стоматологии. Важно учитывать, насколько они будут устойчивы к кариесу, механическим нагрузкам и возрастным изменениям, — говорит Денис Моисеев.

Он добавил, что сейчас эксперименты проводятся в основном на животных (мышах, свиньях) и до клинических испытаний на людях и массового применения пройдёт не менее 10–15 лет. Дело в том, что воссоздание полноценных тканей зуба (особенно эмали) — сложный процесс. К тому же высокая стоимость биотехнологических разработок и необходимость долгосрочных исследований безопасности также существенно влияет на сроки внедрения технологии.

Ранее редакция сообщала, что инновационный имплантат для позвоночника создали в Новосибирске. В настоящее время изделие проходит тестирование.