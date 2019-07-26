«Наука и образование» на проекте «Сибирь.ПРО»

В традиционной номинации «Наука и образование» конкурса «Сибирь.ПРО» победа присуждается за материал или серию материалов о реализации мероприятий в рамках национальных проектов по направлениям «Наука» и «Образование», а также плана комплексного развития Сибирского отделения Российской академии наук с учётом приоритетов и долгосрочных планов развития Сибирского федерального округа, о фундаментальных научных исследованиях сибирских ученых, инновационных проектах университетов и исследовательских институтов, сообщили в пресс-службе проекта.

К рассмотрению также принимаются работы журналистов о доступности и повышении качества общего и профессионального образования, в том числе формировании сети образовательных организаций, реализующих инновационные программы обучения; о развитии научной деятельности в вузах; о выявлении и поддержке одарённых детей и молодёжи; об обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, о подготовке квалифицированных педагогических работников и, в частности, привлечении их в сельскую местность..

В 2019 году впервые партнёром главного журналистского соревнования Сибири выступила и поддержала номинацию – Группа компаний «ЭЛСИ». ГК является лидером в разработке и производстве новых типов стальных опор для воздушных линий электропередачи и фундаментов опор ЛЭП. Сегодня в структуру «ЭЛСИ» входит ряд компаний: проектная организация, конструкторское бюро, современный высокотехнологичный производственный комплекс с собственным заводом горячего цинкования, а также торговые дома и региональные представительства в РФ и странах СНГ.

Производственный комплекс, расположенный в Новосибирской области, обладает производственной мощностью до 32 тысяч оцинкованных металлоконструкций в год, что позволяет исключить сложную логистику производимых сооружений, и полностью закрыть потребности в продукции заказчиков Западно-Сибирского региона.

— На конкурсе мы решили поддержать номинацию «Наука и образование». Всё просто! Эффективно строить бизнес, развиваться, и расти невозможно без профессиональных кадров. Команда профессионалов – вот залог успеха и стабильности любой компании, — считает генеральный директор ГК «ЭЛСИ» Николай Агаркин. — А наука неразрывно связана с преобразованием реального сектора экономики. Внедрение исследований и разработок в различные отрасли даёт возможность бизнесу выйти на качественно новый уровень.

Участие в конкурсе могут принять журналисты печатных, электронных и интернет-СМИ, а также информационных агентств Сибирского федерального округа. К рассмотрению принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2019 года включительно. Оставить заявку можно на сайте sibirpro.ru.

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса