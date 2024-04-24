700 млн рублей на мусороперерабатывающий завод в Куйбышеве предоставит Российский экологический оператор

Российский экологический оператор готов вложить более 700 млн рублей в строительство мусороперерабатывающий завод в Куйбышеве. Об этом сообщила пресс-служба РЭО. Это 95% от стоимости объекта.

— Речь идет о средствах, привлеченных за счет размещения облигаций РЭО, — пояснил заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.

Напомним, правительство Новосибирской области заключило с МУП «Спецавтохозяйство» концессионное соглашение о строительстве эксплуатацию объектов, на которых будут обрабатываться твердые коммунальные отходы в Куйбышеве в феврале 2024 года. Мощность сортировки Куйбышевского мусороперерабатывающего завода составит 60 тысяч тонн, утилизации — 12 тысяч тонн в год, размещения — 30 тысяч тонн в год.

Объем инвестиций в проект составляет более 800 млн рублей. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2026 год.

Для «Спецавтохозяйства» это третья мусорная концессия. Предприятие также подписало соглашение на строительству двух больших мусорных полигонов в Новосибирске. На их возведение также планирует предоставить финансирование РЭО.

Кроме того, РЭО строит в Новосибирске экотехнопарк стоимостью более 1 млрд рублей.