Стало известно, сколько зарабатывает глава метро в Новосибирске

Мэрия Новосибирска продолжает публикацию данных о средних зарплатах руководителей муниципальных предприятий. В транспортном блоке самые большие доходы — у директора МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадия Чмыхайло. В 2023 году он в среднем зарабатывал 225,5 тысячи рублей в месяц. У четверых его замов зарплата варьировалась от 126,8 до 208 тысяч рублей, у главного бухгалтера — 193 тысячи рублей.

На втором месте — директор МКП «ГЭТ» Константин Прокин — 148 тысяч рублей, у его замов — 115 и 122 тысячи, главбуха — 112 тысяч рублей.

На третьем — замдиректора «Метро МиР» Андрей Счастливый — 143 тысяч рублей. При этом его заместители зарабатывали в прошлом году от 245 до 69 тысячи рублей, главный бухгалтер — 137 тысяч.

Зарплата директора МУП «Пассажиртрансснаб» Константина Каплуновского была в среднем 137 тысяч, главы МКП НГС Романа Дронова — 125,6 тысячи, директора МУП «НЭСКО» Дмитрия Бачурина — 88,9 тысячи рублей.

Директор МУП «ПАТП-5», депутат, председатель транспортного комитета регионального парламента Валерий Ильенко получал 60 тысяч рублей. Это самая маленькая зарплата по транспортному блоку предприятий мэрии. Причем по сравнению не только с директорами, но и с их заместителями.

Директор «Городского центра цифровой трансформации» Роман Сюзяев в 2023 году в среднем в месяц зарабатывал 132,5 тысячи рублей, глава МП «Городская электросвязь» Алексей Счастный — 83,8 тысячи.