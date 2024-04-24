Названы школы и детсады Новосибирске с самыми высокими зарплатами руководителей

Мэрия Новосибирска опубликовала данные о средних зарплатах руководителей муниципальных учреждений (информация подготовлена на основании данных, предоставленных учреждениями). По данным департамента образования, в школах города зарплаты директоров варьируются от 67 тысяч до 218 тысяч рублей.

В топ-5 самых высокооплачиваемых руководителей вошли директора таких школ, как «Образовательный центр-Гимназия №6 «Горностай» (218 тысяч), «Гимназия №10» (182 тысячи), «Средняя общеобразовательная Школа №216» (174,9 тысячи), «СОШ № 217» (172,8 тысячи), «Лицея №22 «Надежда Сибири» (167 тысяч рублей).

Самые маленькие зарплаты — у директоров «Средней общеобразовательной школы №218» и «Средней общеобразовательной школы №147» — 67тысяч рублей.

В вечерних школах Новосибирска зарплаты директоров варьируются от 62 тысяч до 87 тысяч.

В детских садах, подведомственных департаменту, зарплата заведующих варьируется от 48 до 151 тысячи рублей. В топ-5 входит «Детский сад №59 комбинированного вида» (151 тысяча), «Детский сад №100» (125 тысяч), «Детский сад №555» (116 тысяч), «Детский сад №81 «Дошкольная академия» (115 тысяч) и «Детский сад №85 комбинированного вида» (114 тысяч).

Самая маленькая средняя зарплата — у заведующих «Детского сада №347 комбинированного вида «Ладушки» (49,9 тысячи) и «Детского сада №151 общеразвивающего вида «Чиполлино» с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей» (48 тысяч).

В учреждения допобразования разброс зарплат директоров также очень большой – от 174 тысяч до 60 тысяч рублей. В топ-5 по среднему ежемесячному заработку — директор «Дворца творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» (174 тысячи), «Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей «Формула успеха» и «Новосибирский институт современного образования» (по 146 тысяч), «Планетарий» (133 тысячи) и МКУ города Новосибирска «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений» (127 тысяч). Самая маленькая средняя зарплата из опубликованных департаментом — у директоров «Детского морского центра «Каравелла» (63 тысячи) и «Детского морского центра «Флагман» (60,9 тысячи).

Также в документах, опубликованных на сайте мэрии, указаны зарплаты организаций, которые обеспечивают школы и детсады города питанием: директор МАУ «Комбинат питания» в 2023 году в среднем получал 187 тысяч рублей в месяц, МАУ города Новосибирска «Комбинат питания Ленинского района» — 138 тысяч.