74-летний водитель погиб в ДТП в Ордынском районе Новосибирской области

74-летний водитель погиб в Ордынском районе Новосибирской области в ДТП. Трагедия произошла вечером в среду, 27 марта.
Как сообщила пресс-служба ГИБДД, 61-летний водитель Mercedes на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар при повороте налево выехал на встречную полосу и столкнулся с пенсионером на Great Wall Hover. 74-летний водитель скончался от полученных травм. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее редакция сообщала о том, что девочка-подросток попала под колеса автомобиля в Новосибирске.
Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области / Автор — пресс-служба
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru