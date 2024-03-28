74-летний водитель погиб в ДТП в Ордынском районе Новосибирской области

74-летний водитель погиб в Ордынском районе Новосибирской области в ДТП. Трагедия произошла вечером в среду, 27 марта.

Как сообщила пресс-служба ГИБДД, 61-летний водитель Mercedes на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар при повороте налево выехал на встречную полосу и столкнулся с пенсионером на Great Wall Hover. 74-летний водитель скончался от полученных травм. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее редакция сообщала о том, что девочка-подросток попала под колеса автомобиля в Новосибирске.