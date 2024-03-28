Ледовые переправы закрыли в Новосибирской области

Из-за высоких температур в Новосибирской области началось таяние снега на дорогах и тротуарах.
В связи с этим, в МЧС России по Новосибирской области сообщили, что на ледовых переправах стало небезопасно.
В частности, в регионе закрывается проезд по направлениям «Ордынское – Нижнекаменка» и «Спирино – Чингис».
Напоминаем, что сейчас в Новосибирской области действует запрет на выезд на водоемы, так как лед имеет рыхлую структуру и быстро разрушается. Это может привести к провалам людей и техники.
В некоторых местах лед не может выдержать даже вес человека. Поэтому МЧС просит граждан быть аккуратными и внимательными.
Ранее редакция сообщала о том, что четыре машины за неделю провалились под лед в Новосибирской области.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области / Автор — пресс-служба
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