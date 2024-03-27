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Девочка-подросток попала под колеса автомобиля в Новосибирске

  • 27/03/2024, 09:34
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Девочка-подросток попала под колеса автомобиля в Новосибирске
За рулем иномарки была женщина.

В Новосибирске девочка попала под колеса машины, за рулем которой была женщина. Дорожный инцидент произошел 26 марта в 22:15 в Ленинском районе города.

По информации ГИБДД, 37-летняя сибирячка на автомобиле Skoda Rapid ехала по улице Связистов и у дома №5 наехала на подростка, переходящего проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

— В результате аварии пострадал 16-летняя девушка, она доставлена в больницу, характер травм уточняется, — рассказали в Госавтоинспекции города.

На месте работал наряд ДПС, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее редакция сообщала о том, что в одном из дворов Новосибирска 72-летний водитель иномарки перепутал педали тормоза, на скорости въехал в подъезд и придавил выходящую в это время из дома женщину.

Источник фото: ГИБДД по городу Новосибирску.

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Рубрики : Происшествия Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : подросток пешеход ДТП ГИБДД


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