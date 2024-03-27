Девочка-подросток попала под колеса автомобиля в Новосибирске

В Новосибирске девочка попала под колеса машины, за рулем которой была женщина. Дорожный инцидент произошел 26 марта в 22:15 в Ленинском районе города.

По информации ГИБДД, 37-летняя сибирячка на автомобиле Skoda Rapid ехала по улице Связистов и у дома №5 наехала на подростка, переходящего проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

— В результате аварии пострадал 16-летняя девушка, она доставлена в больницу, характер травм уточняется, — рассказали в Госавтоинспекции города.

На месте работал наряд ДПС, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее редакция сообщала о том, что в одном из дворов Новосибирска 72-летний водитель иномарки перепутал педали тормоза, на скорости въехал в подъезд и придавил выходящую в это время из дома женщину.