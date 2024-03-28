Глыба льда упала на жительницу Новосибирска — прокуратура проводит проверку

На жительницу Новосибирска упала ледяная глыба с крыши здания общежития НГТУ на улице проспект Карла Маркса, 37. С полученными травмами женщину госпитализировали. Инцидент произошел вечером 27 марта в Ленинском районе города и попал на видео.

По факту ЧП прокуратура проводит проверку.

— Прокуратура проверит своевременность и полноту принятых мер ответственными лицами по очистке крыш и фасадов здания от снега и наледи. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — рассказали в надзорном ведомстве региона.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска стала инвалидом после того, как на нее с крыши дома упала глыба льда. Многочисленные переломы на несколько месяцев приковали ее к больничной койке. Сотруднице УК, виновной в ЧП, удалось избежать наказания.