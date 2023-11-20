74-летнюю поджигательницу военкомата заключили под стражу в Новосибирске

Дзержинский районный суд Новосибирска заключил под стражу 74-летнюю пенсионерку Надежду Ш. Она обвиняется в поджоге военкомата. Об этом сообщается на сайте суда.

— Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 17 января 2024 года, — говорится в сообщении.

Напомним, что пенсионерка устроила поджог военкомата поздно вечером, 17 ноября в Новосибирске. Женщина пришла мстить с коктейлем Молотова в руках. Оперативники задержали бабушку на месте. Всю ночь подозреваемая общалась с сотрудниками в погонах. Свои действия она объяснила отчаянием. Все из-за того, что накануне она стала жертвой мошенников.