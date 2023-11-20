Работникам застройщика «Новомарусино» выплатили долги в 13,6 миллионов рублей

Работникам ООО «Доступное жилье Новосибирск» (ООО «ДНД») выплачены долги на сумму 13,6 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

― Долги образовались в связи с банкротством организации, осуществлявшей строительство жилых домов в Новомарусино с привлечением средств дольщиков, ― отметили в сообщении.

Также прокуратура добилась перехода прав банкрота Фонду развития территорий. Именно фонд и погасил долги по зарплатам работникам.

ООО «ДЖН» была образована в 2012 году. Учредителем является Вадим Варвянский. Конкурсный управляющий ― Ольга Варламова.

Напомним, что ООО «Доступное жилье Новосибирск» выступало застройщиком ЖК «Новомарусино». В 2016 году застройщик должен был сдать дома в эксплуатацию, а люди ― получить ключи от квартир. В 2017 году возведение ЖК было приостановлено из-за нарушения строительных норм и отсутствия средств. В 2019 году «Доступное жилье Новосибирск» признали банкротом. На тот момент квартиры в «Новомарусино» приобрели более 600 дольщиков. Около 100 квартир за 200 млн выкупила мэрия Новосибирска на этапе строительства. Обманутые дольщики, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, объявляли голодовку и записывали видеообращение президенту РФ.

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