«Хотела отомстить»: задержана пенсионерка, которая подожгла военкомат в Новосибирске

ЧП с поджогом военкомата произошло поздно вечером 17 ноября в Новосибирске. На месте оперативники задержали бабушку, которая вела себя как опытный диверсант. Всю ночь подозреваемая общалась с сотрудниками в погонах.

Во время допроса выяснилось, что пожилая женщина была в отчаянии.

― 74-летняя женщина рассказала, что стала жертвой мошенников. Якобы она недавно отписала им свою квартиру, а когда начала искать справедливость, то ей подсказали, что люди, которые ее обманули, находятся в здании военкомата. Вот она и пошла им мстить, ― пояснил Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас вся эта информация уточняется. Проводится проверка. Бабушке грозит уголовная статья, хотя она уже сильно сожалеет о своем поступке.