75% сибиряков намерены встречать Новый год дома

75% сибиряков заявили о намерении провести новогоднюю ночь дома (в целом по стране этот показатель составляет 67%). Еще 8% отправятся встречать Новый год в гости к родственникам и друзьям, а 12% пока не определились со своими планами, не намерены праздновать Новый год 1%.

Поездки по России в новогодние каникулы планируют 12% жителей Сибири (для сравнения в целом по стране такие планы у 15% опрошенных, в Московском регионе — у 21%), а еще 2% намерены съездить за границу. Не собираются в путешествия 64% сибиряков (в Москве и Московской области и на Северном Кавказе 49%, по стране 56%), 22% пока не определились с планами на «длинные выходные».

60% сибиряков рассчитывают потратить на покупку новогодних подарков от 1 до 10 тысяч рублей. В 1-3 тысячи рублей хотели бы уложиться 14%, в 3-5 тысяч – 19%, в 5-10 тысяч – четверть опрошенных. На подарки свыше 20 тысяч рублей готовы потратить 3% жителей Сибири. Столько же вообще не планируют такие траты. 20% затруднились ответить на этот вопрос.

Почти половина опрошенных сибиряков (49%) хотели бы потратить на новогодний стол в расчете на одного человека 1-3 тысячи рублей. 15% планируют израсходовать 3-5 тысяч рублей на человека, 8%- 5-10 тысяч. 22% затруднились с ответом на этот вопрос. Если судить по общероссийским результатам, в бюджет от 1 до 5 тысяч рублей хотят уложиться 60% респондентов.

В целом, на путешествия и развлечения во время новогодних праздников 30% опрошенных сибиряков планируют потратить не более 10 тысяч рублей (в целом по стране – 26% респондентов). Бюджет в 10-30 тысяч рублей на новогодние развлечения отводят себе 8%. Еще 4% намерены израсходовать на эти цели 30-50 тысяч рублей, 4% — 50-100 тысяч рублей, 3% — свыше 100 тысяч (по России — 2%). Больше половины (51%) затруднились ответить на этот вопрос.

Лучшим новогодним подарком россияне считают сюрприз, нечто неожиданное (31% мужчин и 29% женщин). По 22% назвали самым желанным подарком деньги. 12% мужчин и 10% женщин хотели бы получить на новый год что-нибудь полезное в хозяйстве, 8% мужчин и 7% женщин – гаджеты или электронные приборы. 7% женщин мечтают о новогоднем подарочном сертификате, 6% — о драгоценностях. 15% мужчин и 7% женщин сказали, что им не нужно подарков. Чаще всего такой ответ давали в Южном федеральном округе (15%), реже всего на Дальнем Востоке (7%).

*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 1-10 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.