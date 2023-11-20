Бригады АО «РЭС» устранили аварии в НСО и отправились на помощь в Кузбасс

В результате непогоды в ночь на 19 ноября и в течение всего последующего дня происходили массовые аварийные отключения в электросетях 110 – 0,4 кВ, которые связаны смеханическими повреждениями линий электропередачи. Сильные порывы ветра на отдельных участках вызвали падение на них посторонних предметов (веток, деревьев, сорванных крыш и т.д.), а также повреждение изоляторов, схлест или даже обрыв проводов.В течение суток энергетики предпринимали все возможные меры для максимально оперативного выявления и восстановления поврежденного оборудования. Работы велись без перерыва, даже несмотря на сложные метеоусловия и плохую видимость. Благодаря высокому уровню технического обслуживания электросетей в зоне ответственности компании и скорости реагирования оперативного персонала удалось избежать массовых технологических нарушений и длительных отключений потребителей. В среднем аварии устранялись и восстанавливалось электроснабжение в течение 2-3 часов.В настоящее время электроснабжение большинства потребителей полностью восстановлено. На 13-00 20 ноября специалисты компании продолжают устранять локальное отключение в Болотнинском районе с общей численностью населения порядка 30 человек. В ближайшее время все ремонтные работы будут завершены.К сожалению, соседним региона Сибири повезло меньше – в Красноярском крае, на Алтае и в Кузбассе непогода привела к гораздо более масштабным последствиям, в т.ч. массовым отключениям электроснабжения общей мощностью 66,8 МВт с численностью населения свыше 99 тыс. человек.19 ноября было созвано экстренное заседание Штаба электросетевого комплекса Сибирского Федерального округа. На совещании было решено привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий аварий на объектах электросетей наиболее пострадавших регионов. В частности, 4 бригады АО «РЭС» с 4 единицами техники были командированы на Кузбасс для ремонта распределительных электросетей, пострадавших от разгула стихии. В настоящее время новосибирские энергетики помогают новокузнецким коллегам восстанавливать электроснабжение местных жителей.