Зоопарк подарил пледы и мячи орангутанам в Новосибирске

Новосибирский зоопарк порадовал поклонников умных орангутанов Мишель и бату показательным кормлением на видеокамеру. А самих животных задобрил подарками.

Занимательное видео с передачей еды и сюрпризов зоопарк опубликовал в социальных сетях. На нем рыжие обезьяны с интересом осматривают дары. Мишель, найдя в подарках мяч, попыталась надеть его на голову, а ее жених Бату по-мужски сразу принялся за угощение.

Также в подарках лежали пледы, которые хозяйственная парочка сразу унесла к себе в домик.

Напомним, что недавно зоопарк публично покормил сибирских рысей.

Ранее редакция сообщала о том, что бурые медведи отказались впадать в спячку в новосибирском зоопарке.