8 лет врачи не могут диагностировать заболевание, которым страдает новосибирец

Впервые признаки недомогания 44-летний житель Новосибирска Сергей Ермошин почувствовал еще зимой 2015 года.

— Жжение по нервам с эпицентром в области виска, отдавало в зубы, в верхнюю и нижнюю челюсти, появился шум в левом ухе, глотать было тяжело, зрение расплывалось тоже, — вспоминает Сергей.

С тех пор он больше не мог полноценно жить и работать. Конечно, обратился к медикам, однако это ни к чему так и не привело: состояние все еще продолжает ухудшаться, диагноза нет, соответственно, и лечения тоже.

Четыре года назад Сергей лишился работы из-за прогрессирующих симптомов болезни.

Чтобы получить необходимую медицинскую помощь, пациент неоднократно обращался с жалобами в региональный Минздрав, просил дообследовать его в подведомственных медучреждениях или направить в федеральный институт, но в ответ получал лишь отписки.

Тогда Ермошин обратился с жалобой в СКР, который провел проверку и по ее результатам возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей).

— По уголовному делу назначен комплекс экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе ведомства редакции цифрового издания «ПрецедентТВ».

В Минздраве Новосибирской области ситуацию с затянувшимся лечением Сергея Ермошина журналистам комментировать отказались, сославшись на врачебную тайну.