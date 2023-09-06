Ирина Гущина: В августе квартиры в Новосибирске подорожали выше прогноза

Ирина Гущина, бизнес-практик и эксперт рынка, соучредитель девелоперских проектов о спросе на новостройки в Новосибирске в последний месяц лета и влиянии на рынок повышения ключевой ставки ЦБ:
— Август показал лучшую динамику продаж на первичном рынке недвижимости с начала этого года — отделы продаж перевыполнили планы на 80-110%. Как в Новосибирске, так и в Москве заметно вырос объем сделок, что отразилось на стоимости квартир. Так, в Новосибирске цена за квадратный метр на 3-4 тысячи рублей превысила запланированное повышение цен. Такая реакция рынка ожидаемо стала результатом решения Центробанка по повышению ключевой ставки. Не исключаю также, что психологический фактор, ожидание возможного дальнейшего роста ставки по ипотеке ускорили сезонный спрос, который обычно приходится на конец года.
Фото предоставлено ООО «Бусы»
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