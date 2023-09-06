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Ирина Гущина: В августе квартиры в Новосибирске подорожали выше прогноза

А отделы продаж застройщиков перевыполнили поставленные планы.
  • 06/09/2023, 14:25

Ирина Гущина: В августе квартиры в Новосибирске подорожали выше прогнозаИрина Гущина, бизнес-практик и эксперт рынка, соучредитель девелоперских проектов о спросе на новостройки в Новосибирске в последний месяц лета и влиянии на рынок повышения ключевой ставки ЦБ:

— Август показал лучшую динамику продаж на первичном рынке недвижимости с начала этого года — отделы продаж перевыполнили планы на 80-110%. Как в Новосибирске, так и в Москве заметно вырос объем сделок, что отразилось на стоимости квартир. Так, в Новосибирске цена за квадратный метр на 3-4 тысячи рублей превысила запланированное повышение цен. Такая реакция рынка ожидаемо стала результатом решения Центробанка по повышению ключевой ставки. Не исключаю также, что психологический фактор, ожидание возможного дальнейшего роста ставки по ипотеке ускорили сезонный спрос, который обычно приходится на конец года.

Ирина Гущина — бизнес-практик и эксперт с опытом работы на рынке недвижимости более 20 лет, соучредитель девелоперских проектов, основатель агентства недвижимости НИАН, архитектурно-брендингового бюро «БУСЫ». Имеет опыт успешных продаж строящихся объектов (ЖК «Столичный» — 10 место по продажам в рейтинге застройщиков 2019 год, ЖК «NOVA-dom», «Nova-apart», ЖК «Никольский-парк», а также успешный вывод новых брендов застройщиков на рынок Новосибирска и Москвы (ГК «Расцветай» — первое место по продажам в рейтинге застройщиков 2020-2021 годы). Закончила ЕМВА Сколково.

Фото предоставлено ООО «Бусы»

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство недвижимость Ирина Гущина


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