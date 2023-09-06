Новосибирцам докучают фальшивые сотрудники суда

Новосибирцам стали поступать звонки от мнимых сотрудников суда. Об этом сообщили в Управлении судебного департамента области.

Так мошенники хотят похитить деньги у потерпевших.

— В компетенцию департамента не входит возврат долгов по кредитам и исполнение судебных решений по взысканию денежных средств с должника, — предупредили в ведомстве.

Тех кого обманули попросили обратится в полицию.

Стоит отметить, что не так давно новосибирцы жаловались на навязанные финансовые услуги. За 1 полугодие 2023 года в Банк России поступило 125 жалоб,это на 6 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Судя по жалобам, менеджеры финансовых организаций либо настаивали на обязательной покупке дополнительных услуг к основному продукту, либо платные опции были включены в договор по умолчанию.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники украли 700 тыс рублей при ремонте домов в Новосибирской области.