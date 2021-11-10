Новосибирские таможенники нашли отмычки в посылках из Китая

Подозрительные предметы таможенники выявили в процессе контроля с помощью рентгеновского аппарата, после чего были проведены досмотр и экспертиза, сообщили в пресс-службе СТУ.

— По заключению эксперта филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления представленные на исследование предметы являются манипуляционными инструментами для вскрытия замков и относятся к специальным техническим средствам для негласного проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других объектов, — говорится в сообщении.

По закону такие предметы без специального разрешения через границу перемещать нельзя. Пять комплектов отмычек изъяты.

В Сибирском таможенном управлении отметили, что с января по октябрь текущего года инспекторы Новосибирского почтового таможенного поста проконтролировали перемещение товаров более чем в 9 млн международных почтовых отправлений.

По результатам контроля 332 посылки с контрафактными товарами и 10 посылок с предметами нацистской символики были возвращены обратно в Китай. Более 300 почтовых отправлений не прошли фитосанитарный контроль и были возвращены отправителям. Кроме того, из посылок изъяты сильнодействующие вещества общим весом 124 грамма, более 100 предметов из категории холодного оружия (кастеты, нунчаки, ножи) и 4 «шпионских» устройства.