Новосибирцы — сотрудники ушедших из России компаний — нашли новую работу

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос среди сотрудников международных компаний и выяснил, скольким респондентам пришлось покинуть работу в иностранных организациях, и стали ли они больше зарабатывать на новом месте.

Опрос проводился среди 2200 бывших и нынешних сотрудников международных компаний в России в возрасте 18-55 лет, в том числе в Новосибирской области.

Из данных исследования следует то, что 30% сотрудников в регионе прекратили работу из-за того, что организация полностью завершила свою деятельность в России, еще 23% несмотря на то, что российская организация выкупила активы ушедшей компании и продолжила работу, вынуждены были покинуть предприятие, а 17% ответивших предложили остаться и продолжить работу уже в составе отечественной компании. При этом больше трети сотрудников (30%) продолжают работать в международной компании.

— Из покинувших компании респондентов 71% отметили, что получили выплаты в несколько окладов. По два оклада получили 60% работников, по три — 20%, по четыре —10%, от пяти и более — 10%. Также 43% сотрудников компания помогла с дальнейшим трудоустройством, — говорится в сообщении пресс-службы «Зарплата.ру».

Исходя из опроса, большая часть работников (86%), которая была вынуждена сменить работу, уже смогла трудоустроиться в компании, в основном работающие в сферах ИТ, продаж, финансов, транспорта, строительства, торговля, услуг. Как отмечает большинство опрошенных (67%), на новом месте они стали больше зарабатывать.

Стоит отметить, что респонденты, которые теперь работают в составе отечественного предприятия, отмечают, что после ухода иностранной компании из России и перевода штатных сотрудников под управление новой организации изменилась зарплата — у 40%, появился новый руководитель, поменялись должность и доход — 40%. Остальные 20% сотрудников остались работать на тех же условиях.

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