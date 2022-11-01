Ледовую арену в Новосибирске все еще планируют сдать в этом году

— Планы по вводу в эксплуатацию ледовой арены остаются в силе: конец 4 квартала 2022 года. Мы прикладываем все силы, чтобы их выполнить, —сообщил на пресс-конференции министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

По его словам, сейчас работы на объекте завершены на 98%. Осталось подвести потолки, выполнить пусконаладочные работы, залить борта и лед, включить свет.

Напомним, сроки ввода ледовой арены в Новосибирске переносились из-за отставания от графика работ. 23 августа во время рабочей поездки в Новосибирск вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко потребовал провести служебную проверку по срыву сроков стройки ледовой арены. Чернышенко уточнил, что строительство завершено только на 70%, отставание по срокам составляет 78 дней.

В октябре в аппарате вице-премьера правительства РФ прокомментировали причину отставания. По данным аппарата, срыв сроков связан с ошибками в проектной документации, несоответствием проектной и сметной документаций, выявлением непредусмотренных видов работ, а также нарушением логистики поставок материалов и комплектующих.

Строительство Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске идёт в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будут спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, необходимые вспомогательные помещения. Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь». Помимо возведения ЛДС, обустраиваются подъездные пути к спортивному комплексу, строятся станция метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста.

Ранее редакция сообщала, что в Омске ледовую арену открыли на два месяца раньше, чем в Новосибирске.