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Новосибирску могут урезать федеральное финансирование и дорожные планы

  • 01/11/2022, 14:48
Автор:
ремонт дорог
Профильным подразделениям мэрии сделано «последнее китайское» в части затягивания сроков ремонта дорог.

На следующий год Новосибирск рискует лишиться федерального финансирования дорожно-ремонтных работ, если профильные подразделения не активизируются и в ближайшее время не завершат работы текущего года. Об этом мэр Анатолий Локоть заявил в ходе оперативного совещания, где подводились промежуточные итоги ремонтного сезона. В настоящее время, по информации департамента транспорта мэрии, из объектов, реализуемых в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в работе остаётся 4 объекта: 3 объекта реконструкции ул. Кедровая, Гусинобродское шоссе и дамба Октябрьского моста и 1 объект (переходящий) ремонта ул. Ипподромская. В рамках муниципальной программы работы завершены по всем объектам.

Окончание всех работ 20 ноября, заявил глава города. Это последние «ножницы». После этого, если работы не будут выполнены, деньги будут сняты федералами, а дальше последуют выводы. Самое страшное из этого что нам на будущий год урежут план. Поэтому поручение: взять под личный контроль и докладывать мне каждое утро состояние по этим объектам.

При этом приемлемые для проведения дорожных работ погодные условия скоро закончатся. По информации метеоцентра, первые три дня ноября ожидается плюсовая температура и тёплая погода. В конце недели — дожди, в том числе, с мокрым снегом. Ночная температура в первую половину недели будет плюсовой, во вторую половину недели опуститься до -2 градусов.

Дальше погода будет портиться, вот для дорожников — последнее китайское предупреждение, погодное, отметил мэр.

Напомним, что о том, что часть дорожных работ может уйти в ноябрь, было анонсировано ещё в середине октября. Тогда же глава города поручал до конца месяца завершить все асфальтобетонные работы. Помимо объектов БКД, в ноябрь уходит и ремонт перекрёстка ул. Ватутина и ул. Блюхера. В мэрии это объясняют недоработками энергетиков.

 

Ранее редакция сообщала об «урезании» 5-летних планов дорожного ремонта в Новосибирске.

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог безопасные и качественные дороги


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