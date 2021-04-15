85% завозных случаев коронавируса в Новосибирске выявлено у прилетевших из Турции

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Турции, где отмечается рекордный рост заболеваемости COVID-19, новосибирский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции берет на особый контроль работу с туристами, приехавшими из этой страны, сообщила пресс-служба областного правительства.

— Большинство завозных случаев коронавируса фиксируется в нашем регионе у граждан, вернувшихся из Турции. Основная задача сейчас — не допустить распространения завозной инфекции на территории региона. Также велика доля вернувшихся из Турции среди тех, кто заболевает коронавирусом в течение двух недель инкубационного периода после прилета в Россию, — отметили в пресс-службе ведомства.

Оперштаб напоминает, что в настоящее время обязательного 14-дневного карантина после возвращения в Россию нет, но граждане после прибытия в страну любыми видами транспорта должны самостоятельно в течение трех суток пройти ПЦР-исследование на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции до получения результата теста. Те, кто не соблюдает эти требования, будут привлечены к административной ответственности.

— Мы продолжаем ежедневно регистрировать новые случаи коронавирусной инфекции. К сожалению, в отличие от ситуации марта мы перестали отмечать снижение ежедневного количества инфицированных, очень низкая разница между днями, — отметила в ходе пресс-подхода замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова. Она также отметила, что некоторое увеличение количества выявляемых случаев связано с ростом масштабов проведения ПЦР-тестирования.

По данным официальной статистики, за последние сутки в регионе выявлено 80 заболевших коронавирусом, 4 человека скончались.