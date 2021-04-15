Количество акционеров ВТБ увеличилось более чем вдвое

В настоящее время акционерам-физическим лицам принадлежит 5,5% от всех выпущенных обыкновенных акций.

Средний возраст розничного акционера ВТБ составляет 42 года по сравнению с 50 годами в 2018 году, более трети розничных акционеров – женщины. Динамика структуры акционеров показывает рост количества акционеров в региональных центрах и снижение концентрации инвесторов в столичном регионе. 25% акционеров-физических лиц проживают в Московском регионе, затем следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (9,5%), а также Краснодарский край (3,4%).

В Новосибирской области, которая занимает 10-е место в рейтинге регионов по числу акционеров, ВТБ отмечает опережающую динамику роста. Регион вошёл в топ-15 по показателям прироста акционерной базы: с начала 2020 года число держателей акций ВТБ в области выросло на 174% и сегодня составляет более 6,3 тысяч частных инвесторов. Средний размер пакета акций в регионе — 2,4 млн штук.

Дмитрий Пьянов, член правления банка ВТБ (ПАО), отметил: