Доверьте хранение ценных вещей Банку «Левобережный»

Арендуйте индивидуальный банковский сейф на любой срок и будьте спокойны за свои ценные вещи. Чем длиннее срок аренды, тем дешевле ее стоимость за 1 день.

Сейф – это защищенная металлическая ячейка с индивидуальным номером. Доступ к нему можно оформить на одного или двух человек, а также на третье лицо по доверенности. Банк гарантирует полную конфиденциальность содержимого, несет ответственность за доступ к сейфу и его целостность. Сейфовая комната оборудована современной круглосуточной системой охраны.

Арендовать сейф просто. Вам нужно обратиться с паспортом в один из офисов Банка «Левобережный» в Новосибирске: на Кирова, 48, пр. Маркса, 23 или Д. Ковальчук, 252. Там вы выберете сейф подходящего размера и подпишете договор аренды. Предусмотрены как маленькие сейфы для хранения нескольких листов бумаги, так и крупные – для размещения габаритных предметов. После оплаты услуги вы получите ключ от своего сейфа.

Оформить аренду можно даже на 1 день. Стоимость составляет от 11 до 34 рублей в сутки (+ НДС) в зависимости от размера сейфа и срока аренды. Самая низкая цена за 1 день хранения – при аренде сейфа больше чем на полгода.

Индивидуальный банковский сейф – гарантия сохранности ваших ценных вещей. Получить консультацию по услуге аренды можно в единой справочной службе Банка «Левобережный» (ПАО): 8-800-3333-555.