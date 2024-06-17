9 человек за неделю утонули в Новосибирской области

За неделю в Новосибирской области в результате происшествий на воде погибло девять человек, среди них пятеро детей.

По словам первого заместителя ГУ МЧС по Новосибирской области Евгения Лебедева, ситуация очень серьёзная.

— В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество происшествий и фактов гибели людей на воде за неделю увеличились в четыре с половиной раза, — рассказал Евгений Лебедев.

Трагедии произошли в Новосибирске, Барабинском, Колыванском, Коченевском, Кочковском, Новосибирском и Ордынском районах. Поиски двух человек, среди которых есть ребёнок, продолжаются.

Как сообщил Лебедев, в восьми из девяти случаев гибель произошла в местах, не предназначенных для отдыха. Он отметил, что в этих места были предупреждающие знаки.

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