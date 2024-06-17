Несанкционированный детский лагерь выявили на дачах под Новосибирском

На минувшей неделе на территории садового общества под Новосибирском был выявлен несанкционированный детский лагерь. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции.

Как сообщили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе Минтруда и соцразвития, речь идет об СНТ «Мичуринец».

— По поступившей информации в региональное министерство труда и социального развития о планируемом несанкционированном заезде детей на отдых на территории СНТ «Мичуринец» Новосибирского района специалисты межведомственной комиссии по вопросам организации детского отдыха и оздоровления муниципалитета 05.06.2024 года предотвратили попытку данного заезда и провели разъяснительную работу с инициатором планируемого заезда о правилах организации детского отдыха, — отметили в ведомстве.

Глава министерства Елена Бахарева также отметила, что министерство продолжает отслеживать несанкционированные заезды детей с коллегами из Роспотребнадзора, МВД, МЧС. Она также обратилась к главам районов информировать министерство о несанкционированных заездах детей.

По данным Минтруда и соцразвития в настоящее время в регионе работает 42 загородных лагеря и 914 — с дневным пребыванием детей. В загородных лагерях отдыхает 7.5 тысяч детей.

Ранее редакция сообщала о том, что путевки в детские лагеря отдыха в Новосибирске стоят до 67 тысяч рублей за смену.