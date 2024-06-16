Новосибирские спасатели вытащили пса из колодца на улице Виктора Уса

В МКУ «Служба аварийно-спасательных работ» в Новосибирске обратился хозяин собаки, которая провалилась в открытый колодец. Инцидент произошел на улице Виктора Уса в Кировском районе.
— Очень часто люди, которые хотят лёгкого заработка, снимают крышки на сдачу лома, не задумываясь о том, что в колодец (коллектор) может кто-то упасть, — отметили в ведомстве.
Испуганного пса достали, территорию огородили сигнальной лентой.
Информация о колодце без люка передана в контролирующие органы.
Напомним, в 2023 году Новосибирский филиал СГК организовал крупную закупку новых люков для тепловых камер на трубопроводах. Причиной стали массовые кражи крышек люков.
Ранее редакция сообщала, что 47 чугунных люков украли с тепловых камер в Новосибирске.
Фото: скриншот с видео МКУ «Служба аварийно-спасательных работ» ВКонтакте
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