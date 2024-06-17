Уголовное дело о гибели подростков на стройке в Новосибирске передано в суд

Заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников строительных организаций, по вине которых погибли двое подростков. Они обвиняются в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

По версии следствия, в июле 2023 года прораб коммерческой организации и индивидуальный предприниматель в рамках исполнения обязательств по договору субподряда, привлекли к строительно-ремонтным работам на высоте двух несовершеннолетних в возрасте 15 и 17 лет. Это нарушало правила безопасности, так как подростки не имели допуска к таким работам.

15 июля 2023 года подростки выполняли на высоте работы по обработке швов с внешней стороны многоэтажного здания в Заельцовском районе. Во время работ произошло обрушение части кирпичной стены. Несовершеннолетние сорвались вниз. Младший из братьев получил травмы несовместимые с жизнью, старшего с различными травмами увезли в больницу. Позже он скончался.

Уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.

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