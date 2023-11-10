Полицейские задержали лже-коллегу из-за драки в клубе Новосибирска

Мужчина, представлявшийся полицейским, был сдан настоящим сотрудникам полиции в Новосибирске. Он стал зачинщиком драки в баре на Вокзальной магистрали. Об этом сообщает пресс-служба Агентства безопасности «Гвардия».

Бойцы приехали на тревожный вызов о массовой драке. В ней принимали участие 6 мужчин и 3 женщины. Экипажу ГБР удалось разнять буйных посетителей. Сотрудники стали интересоваться, что же стало причиной столь деструктивного поведения.

Все опрошенные указали на неприметного 35-летнего мужчину с кружкой пива, который стоял поодаль.

Гвардейцы подошли к инициатору и хотели завести диалог. Но поговорить не удалось так, как тот сразу заявил, что является сотрудником полиции. Поэтому его не имеют права задерживать.

― Пригрозил, что те, кто всё-таки задержат его, должны готовиться к худшему и начинать сушить сухари, ― говорится в сообщении.

Но сотрудников не испугали его угрозы и хулигана задержали. Затем он был сдан полиции, которая приехала на место происшествия.

Полицейские начали проверять задержанного. Оказалось, что мужчи-на никогда не был их коллегой. Зачинщика забрали в Железнодорожный РОВД.

Ранее редакция сообщала о том, что пьяная бабушка устроила дебош в детской городской больнице Новосибирска.