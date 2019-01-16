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9% сельхозорганизаций области находятся в процедурах банкротства

Около 100 сельхозпредприятий имеют неустойчивое финансовое положение.
  • 16/01/2019, 14:12
Автор: Юлия Данилова
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В 2019 году правительство области планирует уделять больше внимания инвестпроектам малого и среднего бизнеса.

— В целях активизации системного подхода в развитии АПК региона минсельхоз ведет проектную деятельность по поиску, привлечению и сопровождению инвесторов. Это особенно актуально для предприятий, находящихся в сложной экономической ситуации и процедурах банкротства, — заявил на заседании коллегии минсельхоза Новосибирской области начальник управления экономики, анализа деятельности и господдержки АПК Роман Земсков.

По его словам на 1 января 2019 года в процедурах банкротства в регионе находится 44 сельхозорганизации — 9,4% от общего количества, зарегистрированных на территории. При этом, Земсков подчеркнул, что количество процедур банкротства на 10% меньше, чем в 2017 году, и соответствует уровню 2016 года.

— На рассмотрении в арбитражном суде находятся еще 8 заявлений о банкротстве в отношении сельхозорганизаций, — добавил Роман Земсков. — Следует отметить возрождение практики заключения мировых соглашений. В 2018 году в регионе было заключено 5 мировых соглашений, что свидетельствует об индивидуальном подходе к взысканию средств со стороны заявителей.

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Чиновник также отметил, что минсельхоз области сейчас проводит финансовый мониторинг участников регионального рынка АПК, который позволяет выявлять компании, входящие в группу риска, — около 100 сельхозпредприятий области имеют неустойчивое финансовое положение. Раннее такой анализ не проводился. В рамках реализации 83-ФЗ «по финансовому оздоровлению сельхозтоваропроизводителей» в Новосибирской области на 1 января 2019 года в программе оздоровления находится 11 предприятий. Сумма реструктурируемой задолженности составляет 33,3 млн рублей. С начала года в комиссию по финансовому оздоровлению подано заявление еще от одного сельхозпредприятия.

— Считаем необходимым поручить органам управления муниципальных районов проработать возможность участия сельхозпредприятий в данной программе. Кроме того, минсельхоз региона сейчас разрабатывает подходы к работе с данной категорией сельхозтоваропроизводителей, направленные на сохранение их производственного потенциала, — добавил Земсков.

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Общий объем инвестиций в АПК Новосибирской области в 2018 году составил 13 млрд рублей — на 41% больше, чем в 2017 году. На реализацию крупных проектов было направлено 7,9 млрд рублей, на техническое перевооружение — 3,9 млрд, модернизацию и реконструкцию основных средств малых и средних предприятий — 1,2 млрд. В 2018 завершена реализация четырех крупных проектов: двух тепличных комплексов, животноводческих ферм, создано 448 рабочих мест. В области продолжается реализация 12 крупных инвестпроектов в сфере АПК общей стоимостью 68,8 млрд рублей. Роман Земсков отметил, что ввод новых мощностей будет способствовать увеличению объема производства молока на 7%, скота и птицы на убой — на 16,4%, производство мяса — на 65%, сыров — в 8,5 раз.

Чиновник также привел данные, что по итогам 2018 года регион лидирует в округе по привлечению льготных кредитов в сферу АПК. Сумма одобренных краткосрочных и инвестиционных займов — 38,9 млрд рублей (35% от общего объема кредитов, одобренных в округе). По инвестиционным кредитам одобрено 74 заявки на сумму 31,4 млрд рублей, в том числе 48 заявок малых форм хозяйствования на сумму 526,7 млн рублей. По краткосрочным кредитам поступило 342 заявки на сумму 7,3 млрд, в том числе 181 заявка малых форм хозяйствования на сумму 1,1 млрд рублей. В 2019 году и в последующие периоды, по словам Романа Земскова, правительство области планирует уделять большее внимание инвестпроектам малого и среднего бизнеса, в том числе вовлекая эти компании в программы льготного кредитования. Процент получателей льготных займов планируется увеличить с 12,6% (в 2017 году) до как минимум 50% от общего числа сельхозпроизводителей.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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