9% сельхозорганизаций области находятся в процедурах банкротства

— В целях активизации системного подхода в развитии АПК региона минсельхоз ведет проектную деятельность по поиску, привлечению и сопровождению инвесторов. Это особенно актуально для предприятий, находящихся в сложной экономической ситуации и процедурах банкротства, — заявил на заседании коллегии минсельхоза Новосибирской области начальник управления экономики, анализа деятельности и господдержки АПК Роман Земсков.
По его словам на 1 января 2019 года в процедурах банкротства в регионе находится 44 сельхозорганизации — 9,4% от общего количества, зарегистрированных на территории. При этом, Земсков подчеркнул, что количество процедур банкротства на 10% меньше, чем в 2017 году, и соответствует уровню 2016 года.
— На рассмотрении в арбитражном суде находятся еще 8 заявлений о банкротстве в отношении сельхозорганизаций, — добавил Роман Земсков. — Следует отметить возрождение практики заключения мировых соглашений. В 2018 году в регионе было заключено 5 мировых соглашений, что свидетельствует об индивидуальном подходе к взысканию средств со стороны заявителей.
— Считаем необходимым поручить органам управления муниципальных районов проработать возможность участия сельхозпредприятий в данной программе. Кроме того, минсельхоз региона сейчас разрабатывает подходы к работе с данной категорией сельхозтоваропроизводителей, направленные на сохранение их производственного потенциала, — добавил Земсков.
Чиновник также привел данные, что по итогам 2018 года регион лидирует в округе по привлечению льготных кредитов в сферу АПК. Сумма одобренных краткосрочных и инвестиционных займов — 38,9 млрд рублей (35% от общего объема кредитов, одобренных в округе). По инвестиционным кредитам одобрено 74 заявки на сумму 31,4 млрд рублей, в том числе 48 заявок малых форм хозяйствования на сумму 526,7 млн рублей. По краткосрочным кредитам поступило 342 заявки на сумму 7,3 млрд, в том числе 181 заявка малых форм хозяйствования на сумму 1,1 млрд рублей. В 2019 году и в последующие периоды, по словам Романа Земскова, правительство области планирует уделять большее внимание инвестпроектам малого и среднего бизнеса, в том числе вовлекая эти компании в программы льготного кредитования. Процент получателей льготных займов планируется увеличить с 12,6% (в 2017 году) до как минимум 50% от общего числа сельхозпроизводителей.
Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru
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